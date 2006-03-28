离岸人民币对美元汇率接连“收复”八大关口

神秘棋手Master战胜聂卫平 获54连胜 | 解析
焦作万方获二次举牌 实控人或再度生变
曙光乍现在失望中寻找希望 多空决战一点位
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16:26
【王国强：还有继续向上冲击可能】小时图上今天已盘出3301以来的下降通道，也冲破了60日线和半年线的区间整理，还有继续向上冲击可能，3200以下没什么实质压力，但冲破了3150多点的心理压力，接下来还将面临3170多点的心理压力。>>>
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20:09
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【中金公司：峰回路转——2017年十大预测】在2016年大宗商品见底反弹及债市见顶调整后，各类资产价格在当前位置并不像2015年年底那么极端，自上而下预测难度加大>>>
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21:16
【占豪：大盘进入新的反弹周期了吗？】以时间上看，大盘本月中旬年线开始转升，如果5、10、20、30四根均线在本月中旬在60日线附近完成技术修正，那么股指会依托60日均线开始新一轮的震荡反弹。>>>
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20:55
【干货！低价+高送转双概念股在此】目前共有34家(剔除已实施分红送转方案公司)公司披露了2016年年度分红送转预案，其中，32家公司年度拟每10股送转10股以上，14家公司年度拟每10股送转超过20股，2家公司的送转比例更是高达10:30以上。>>>
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20:10
1月4日沪深两市千股千评>>>
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18:30
【上博看市：周四大盘还能继续一根中阳吗？】今大盘在个股普涨推动下，继续走出上涨走势，不但跨越3140—3150点间平台压力，且量能有所释放，量价配合较为合理，短线大盘将挑战30日线压力。>>>
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16:38
【投资驿站：站稳60日均线 周四可尝试高抛低吸做T】若指数盘中再度大涨超过30点，盘中上证指数到达3180上方，建议越涨越减仓的投资逻辑（连续三天出现中阳市场日内冲高回落概率大，可尝试做高抛低吸）。若出现横盘仍可继续持有。>>>
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16:10
【天信投顾收评：3160点之上获利了结 等待二次进场】目前来看，今天已经触碰了3160的心理压力线，前期底部横盘时期买入的获利盘将在这个点位之上获利了结>>>