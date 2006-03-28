离岸人民币对美元汇率接连“收复”八大关口

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公告集锦：焦作万方获嘉益投资二次举牌

两面针澄清：没有开展混改的计划；焦作万方获嘉益投资二次举牌 持股达10%；陕西煤业股东计划减持不超2.67亿股；中金环境2016年度业绩预增62%至87%

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基金代码 基金简称 类型 风险 配置比例
482002 工银货币 货币型 20%
530008 建信稳定增利债券 债券型 20%
002244 景顺长城低碳科技 股票型 中高 15%
470009 汇添富民营活力 混合型 中高 15%
630011 华商主题精选股票 混合型 中高 15%
000524 上投摩根民生需求 股票型 15%
基金代码 基金简称 类型 风险 配置比例
482002 工银货币 货币型 25%
485119 工银信用纯债债券A 债券型 25%
340007 兴全社会责任 混合型 中高 15%
660012 农银消费主题 混合型 中高 15%
470006 汇添富医药保健 混合型 中高 10%
161226 国投瑞银白银期货 混合型 中高 10%
基金代码 基金简称 类型 风险 配置比例
482002 工银货币 货币型 20%
161820 银华纯债 债券型 中低 20%
000184 工银添福债券A 债券型 中低 20%
270029 广发聚财信用债券A 债券型 20%
163801 中银中国精选 混合型 中高 20%

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